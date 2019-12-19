Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме

Основанный в 2018 году году "рыжим" солист группы "Иванушки International" коллектив #APPolonovGang многие считают мужским аналогом "Тату". Уж слишком откровенно ведут себя парни! О том, спят ли солисты друг с другом, корреспондент "Дни.ру" в лоб спросил у Андрея Григорьева-Апполонова за кулисами Главного новогоднего концерта в столичном "Крокусе".

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