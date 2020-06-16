"Осталось пристроить Рудковскую": получившего новую работу Плющенко высмеяли на Первом канале

В минувшее воскресенье, 14 июня, стало известно о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России. Знаменитый фигурист будет готовить национальную команду к предстоящим Олимпийским играм. Заниматься со своими подопечными он будет в Центре спортивной подготовки.
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал новость в новом выпуске своей вечерней передачи. "Как сказал Гном Гномыч (сын Плющенко и Рудковской. – Прим.ред.), осталось пристроить мать и можно перевести дух", – пошутил шоумен, намекая на строгие методы воспитания звездных родителей.
Ранее о новой должности фигуриста высказалась заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она призвала поклонников спорта набраться терпения. По словам специалиста, результаты работы Плющенко проявятся лишь через некоторое время.
Напомним, муж продюсера Яны Рудковской объявил о завершении карьеры в 2017 году. У Евгения Плющенко есть спортивная академия, где под его руководством тренируются фигуристки Александра Трусова, Виктория Жилина, Софья Титова и другие.
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