Рудковская о сексуальной Лободе: Ее хотят и мужчины, и женщины

В январе Светлана Лобода дала три концерта в "Крокусе". Не прошло и года, а она уже поет на стадионе "ВТБ-Арена". И снова sold out. Корреспондент "Дни.ру" побывал на супершоу главной певицы страны.



Алла Пугачева всегда подчеркивает, что талантливым людям надо помогать, а бездарность сама себе дорогу пробьет. Она очень любит яркую, харизматичную молодежь вроде Димы Билана или Maruv. Однако своей преемницей назвала Светлану Лободу и не ошиблась в выборе.

Лобода – это Пугачева в молодости. Такая же энергетика, способность собирать и держать зал, интерес со стороны прессы и публики. "Вчера опять на первой полосе/ Писали обо мне газеты все,/ Что я не так стою, что я не так пою,/ Я никому покоя не даю", – спела в 2003 году Алла Борисовна. В 2019-м эта композиция в модной аранжировке появилась в репертуаре Светланы Сергеевны. И звучит она снова актуально.

На "ВТБ-арене" певица исполнила и ее, и хит "В зоне риска", который появился в репертуаре только что, освежив представленную в январе программу. Зимой сцена "Крокуса" не позволила Лободе в полной мере реализовать все задумки. Теперь же мы увидели эталонный вариант шоу, ни в чем не уступающего программам мировых поп-звезд.

Пневмолифты, траволаторы, огромные видеоэкраны, парящие над залом машина и ударные установки, летающая на тросах певица – такое в нашей стране мало кто делает. "Фантазия, трепет, восторг фантазии..." – писал Набоков. Эти слова могли бы стать эпиграфом к тому, что делает на сцене Лобода.

Закономерный итог – всего за несколько лет ей удалось превратиться в трендсеттера на эстраде, на которого равняются, которому подражают, которому завидуют. Конечно, это заслуга не только Лободы, но и всей ее огромной команды, которую артистка тщательно подбирала на протяжении десяти лет.

В ноябре на этом же стадионе Дима Билан представит обновленную версию своей "Планеты". Продюсеру певца было интересно посмотреть концерт Лободы и, может, что-то почерпнуть. "Я вижу, как она кайфует на сцене, – восторгается Яна Рудковская. – Лучшее воплощение секса. Ее хотят и мужчины, и женщины!"

Яна Рудковская, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Вера Брежнева, Арман Давлетяров приехали поздравить Светлану Лободу с днем рождения и отличным концертом в самый высокий, самый стильный, самый пафосный клуб Москвы. Черная икра, крабы и огромный торт – гости были в восторге.

А развлекали собравшихся участница проекта "Голос" Мария Зайцева и хип-хоп-исполнительница Мария Шейх. Вместе они – модная группа "#2Маши", которая очень нравится и Светлане, и ее старшей дочери Еве, и всему столичному бомонду. Расходились все на рассвете – довольные тем, что эту волшебную ночь они провели с Лободой.