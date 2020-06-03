Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Среда
3 июня
Лента новостей
17:20
Кто влияет на рейтинг Путина
17:17
"Это очень страшно": сделавший 28 операций Русский Кен снова решил лечь под нож
17:13
Подольская объявила о пополнении в семье
17:11
Брухунова отчитала журналиста после вопроса о ребенке от Петросяна
17:02
"Лижутся два мужика": с Бондарчук случилась истерика из-за усыновившей ребенка гей-пары
16:56
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2020 года
16:42
Таксующего экс-солиста "Отпетых мошенников" не узнают поклонники
16:34
"Все у них хорошо": Шукшина примирилась с бывшим мужем ради детей
16:33
Миронов заявил о бедственном положении артистов театра: Мне не смешно
16:26
Сообщивший о беременности Волочковой Фоменко вляпался в новый скандал
16:07
Россияне стали меньше тратиться на ЖКХ
16:03
Ирина Горбачева высказалась о новом сериале "Чики": Про жизнь, на которую никто не хочет смотреть
15:51
Эксперт рассказал о манипуляциях со статистикой по CОVID-19
15:47
В России вырос прожиточный минимум
15:35
Боярский назвал причины своего изможденного вида
15:34
Под Москвой мужчина и маленький ребенок попали под поезд
15:28
Изменившаяся Наташа Королева возмущена: По человеку просто прошлись катком!
15:28
Расплата за распутную жизнь: врачи сообщили звезде "Дома-2" о рождении ребенка с синдромом Дауна
15:19
"Происходит уже беспредел!": из квартиры больной коронавирусом Погребняк сделали проходной двор
15:15
Звезда сериала "Ольга" Сергей Романович рассказал о рождении первенца
14:48
Перенесшая коронавирус Алена Бабенко вышла на связь
14:24
Голодающая Семенович уменьшила желудок ради тонкой талии
14:19
Продюсер откровенно о романе Эмина Агаларова и Полины Гагариной
14:18
Галустян стал ведущим КВН
14:16
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
14:16
Ольга Кабо объяснила застой в карьере: Время молодых персонажей
14:05
В Кремле отреагировали на заявление ВОЗ о разрушительной второй волне коронавируса
13:52
Жутко смотреть: обритая под ноль Лолита напугала народ
13:29
В ПФР раскрыли новые способы кражи пенсий у россиян
13:29
Светлана Журова потеряла ребенка
13:28
Знаменитая участница "Фабрики звезд" сообщила о третьей беременности
13:24
Нарядившуюся Пугачеву сравнили с француженкой
13:09
Warner Bros. снимают сериал по роману Лизы Джейн Смит "Запретная игра"
12:59
Воробьев лично обратился к жителям Подмосковья из-за штормового предупреждения
12:57
"Столько личных эмоций напоказ": мужу Полины Гагариной пытаются заткнуть рот
12:49
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия
12:47
Странно одетая Судзиловская сделала заявление после слухов о беременности
12:46
Реальное число безработных в России может достигать 10 миллионов
12:36
Биологи рассказали о самых токсичных продуктах
12:32
"Калечил себя": мать и бабушка бросили на произвол судьбы Стаса Пьеху
12:30
Анджелина Джоли положила глаз на звезду "Игры престолов" Ричарда Мэддена
12:09
Меган Маркл может сняться в шоу "Танцы со звездами"
12:08
Белорусский политик предсказал поражение Лукашенко во втором туре выборов
12:07
Рубль продолжает стремительный взлет после падения из-за пандемии COVID-19
12:07
"Дельфинчик": Куценко флиртует с многодетной Порошиной
12:03
Папарацци засняли звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри в невменяемом состоянии
11:55
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
11:41
В Индии похороненный мужчина восстал из могилы
11:41
Вскрылось темное прошлое похожей на Заворотнюк пассии Жигунова
11:31
Анна Седокова не могла развестись с бегавшим по стриптиз-клубам мужем из-за своей матери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Пластика?": Виталина Цымбалюк-Романовская стала точной копией красавицы Мэрилин Монро
Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой
Больная дочь обратилась к Любови Успенской: Ты соучастница!
Бойфренд Бузовой похвастался шопингом за миллион: Оль, прости!
Пугачева накормила Галкина зеленью из собственного огорода
Шоу-бизнес
Подольская объявила о пополнении в семье

Подольская объявила о пополнении в семье

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Подольская в беседе с журналистами поделилась радостью: скоро у них появится новый член семьи! Звезда планирует сделать необычный подарок своему сыну на пятилетие.
прочитано 257 раз

Родители заранее позаботились о сюрпризе в условиях режима самоизоляции. Как оказалось, мальчик давно мечтает о собаке, и наконец артисты решились на питомца.

ПО ТЕМЕ

Сестра-двойняшка Подольской раскрыла тайну своего рождения

"Погиб": Подольская сообщила о трагедии

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Как отметила Наталья Подольская, она прекрасно понимает, что хлопоты по уходу за четвероногим другом лягут на плечи взрослых. "Тему, конечно, тоже будем привлекать", – уверяет звезда.

Артисты знают, что после появления собаки жизнь семьи сильно изменится – нужно будет многое перестраивать под пса. Кстати, породу выбрали британскую – кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Собак этого вида называют маленькими компаньонами, они прекрасно уживаются с детьми и легко поддаются дрессировке.

Владимир Пресняков периодически говорит о том, что не против завести еще одного ребенка – он души не чает в маленьком Артемии. Наталью Подольскую часто подозревают в интересном положении, однако артистка отмахивает и обещает сообщить о беременности, если та случится.

Напомним, в конце мая известная певица отметила 38-й день рождения. У девушки есть сестра-близнец, с которой они очень близки.

Автор: 3 июня 2020, 17:13 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скромница Подольская поразила платьем с разрезом до бедра

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик предсказал поражение Лукашенко во втором туре выборов
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа
Лукашенко в преддверии выборов заявил о "майданчике" в Белоруссии
Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции

Шоу-бизнес

"Лижутся два мужика": с Бондарчук случилась истерика из-за усыновившей ребенка гей-пары
Таксующего экс-солиста "Отпетых мошенников" не узнают поклонники
"Все у них хорошо": Шукшина примирилась с бывшим мужем ради детей
Миронов заявил о бедственном положении артистов театра: Мне не смешно

Проишествия

Известного российского блогера убили в Турции после угроз
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Калечил себя": мать и бабушка бросили на произвол судьбы Стаса Пьеху

Певец оказался хулиганом
Шоу-бизнес

"Столько личных эмоций напоказ": мужу Полины Гагариной пытаются заткнуть рот

Говорят, артистка бросила супруга
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 июня 2020 года

Что произошло за сутки
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: видеокурс с известным психологом

Психолог научит любить себя

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 июня 2020 года
Совет на выходные 30-31 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия
Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам на корте
"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+