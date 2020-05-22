"Погиб": Подольская сообщила о трагедии

Май для семьи знаменитости – особенный период года. В этом месяце день рождения празднует сначала певица и ее сестра-близнец Юлиана, затем Никита – старший ребенок Владимира Преснякова.
Накануне звезда поздравила пасынка с важной датой – молодому человеку исполнилось 29 лет. Она пожелала парню здоровья и счастья. Также Наталья Подольская отметила, что вот уже 15 лет они с ним плавно "перетекают" из праздника в праздник.
Правда, для певицы 21 мая омрачено печальным воспоминанием. В этот день помимо пасынка появился на свет и отец артистки. "Сегодня день рождения моего папы, который погиб 14 лет назад (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Подольская. Как отметила исполнительница, ей грустно, что родного человека не было на многих важных для девушки событиях.
Артистка также показала архивный черно-белый снимок. На фотографии собралась семья будущей звезды. Мама с папой держат на руках маленьких Наталью и Юлиану, а в центре сидит старшая сестра Татьяна. На втором кадре Подольская и Пресняков обнимаются с Никитой.
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