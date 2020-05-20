Сестра-двойняшка Подольской раскрыла тайну своего рождения

В среду Наталья Подольская отметила день рождения. 20 мая популярной исполнительнице исполнилось 38 лет.

Мало кто знает, что у артистки есть сестра-близнец. Юлиана и Наталья действительно очень похожи. Судя по кадрам в соцсетях, у девушек доверительные отношения – они часто проводят время вместе, много общаются и с удовольствием делятся друг с другом тайнами.

В честь праздника Наталья Подольская выложила на своей странице в инстаграм-аккаунте подборку фотографий с сестрой. Она пожелала себе и Юлиане гармонии и здоровья. "А главное– чтобы семья наша была рядом , как надежный , любимый и самый прекрасный тыл ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред") – написала артистка.

Не обошлось и без грустных моментов. Девушка поблагодарила родителей за любовь и отметила, что скучает по отцу. "Мама ! Спасибо ! И папа конечно ) которого давно нет с нами .." – добавила Наталья Подольская.

Сестра звезды в своем инстаграм-аккаунте также опубликовала архивный кадр и раскрыла поклонникам тайну. "Мы уже родились с Натальей Юрьевной (да, можно уже и по имени и отчеству) в 5 утра и в 5:02 (кто угадает кто и во сколько родился?)" – отметила Юлиана.

Владимир Пресняков также нежно поздравил супругу с важным днем. "Я сделаю ВСЁ, Чтобы ТЫ Каждый божий день была Счастлива!" – написал артист.