Влад Кадони пристыдил зацикленный на грязи народ

Участники "Дома-2" постоянно ссорятся, дерутся, употребляют алкоголь, лгут... Их пороки активно обсуждают и осуждают телезрители. Некоторые до сих пор требуют закрыть скандальное шоу.

Ведущему реалити-шоу "Дом-2" Владу Кадони надоело читать осуждающие комментарии от пользователей Сети в адрес героев телепроекта. Чтобы прекратить бесконечный поток критики, он решил объяснить, почему шоу до сих пор пользуется популярностью.

Подобные передачи показывают лишь потому, что это интересно зрителю, отметил телеведущий. В интернете миллионы пабликов нацелены на "желтуху", ведь именно такую информацию активно читают пользователи Сети. Если грязные истории никому не были бы интересны, их попросту не показывали и не рассказывали, обратил внимание Кадони.

Также Влад предложил людям обратить внимание на те аккаунты, на которые они подписаны. Он усомнился, что среди них будут паблики о литературе или искусстве.

"Вот сами и думайте, кто и почему определяет то, что пишется и плодится в интернете", – написал ведущий "Дома-2".

Кстати, Кадони нравится читать различные небылицы о себе, которые придумывают пользователи Сети. Он отметил, что таким образом люди больше рассказывают о своей личности, нежели о нем.