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Фото: instagram.com/miss__rozaliia 22-летняя участница По словам Розалии, муж предлагал ей сделать грудь еще год назад.
Поэтому сейчас она решилась на отважный шаг, чтобы порадовать избранника. Также Райсон отметила, для нее не имеет значения, что подумают окружающие о сделанной ей пластической операции. Фото: instagram.com/miss__rozaliia Проводивший операцию врач использовал импланты бразильской фирмы.

Розалия Райсон высказалась после серьезной операции

Фото: instagram.com/miss__rozaliia
22-летняя участница "Дома-2" Розалия Райсон исполнила свою давнюю мечту. Она легла под хирургический нож ради новой груди.
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Первое, что сделала девушка после операции – поделилась снимком на своей странице в социальной сети Инстаграм. На фото она лежит на больничной койке, а рядом сидит ее 35-летний супруг Андрей Шабарин и держит возлюбленную за руку.

Фото: instagram.com/miss__rozaliia

По словам Розалии, муж предлагал ей сделать грудь еще год назад. Но он не настаивал, поэтому вскоре забыл об этой идее. А девушка намотала это себе на ус. Поэтому сейчас она решилась на отважный шаг, чтобы порадовать избранника.

Фото: instagram.com/miss__rozaliia

Также Райсон отметила, для нее не имеет значения, что подумают окружающие о сделанной ей пластической операции. Она считает, что это не касается чужих людей. Важно лишь то, как к этому относится она сама и Андрей.

Фото: instagram.com/miss__rozaliia

"Кто там за, кто против – меня вообще не волнует. Не им с этим жить, а нам", – подчеркнула звезда "Дома-2".

Участница телестройки увеличила грудь всего на полразмера, а также изменила ее форму. Проводивший операцию врач использовал импланты бразильской фирмы.

Фото: instagram.com/miss__rozaliia

Райсон также раскритиковала тех, кто думает, что мамопластика влияет на рождение потомства. По ее словам, на беременность и кормление новорожденных операция ни коим образом не влияет.

Фото: instagram.com/miss__rozaliia

К слову, сама Розалия пока детей заводить не хочет. Ведь они с Андреем поженились всего пару месяцев назад. Супруги хотят продлить эйфорию и насладиться друг другом сполна прежде, чем рожать наследников. Кроме того, дети – это очень серьезно, к ним надо подготовиться.

Фото: instagram.com/miss__rozaliia

"Детей хотим, планируем, но где-то через год. А пока хочу заняться своей внешностью, ничего плохого в этом не вижу", – поделилась звезда шоу "Дом-2".

20 декабря 2019, 11:44

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