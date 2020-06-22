Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву

Слова о том, что смерть забирает лучших, давно стали штампом, но в отношении Лазарева иначе и не скажешь. его уход стал шоком и для родных, и для коллег, и для поклонников.

В актерской среде все знали, что артист был болен. А Лазарев продолжал работать – для него не существовало ни выходных, ни отгулов. И хотя пошаливало сердце, сцену он не оставлял. О коронарном шунтировании знали только самые близкие.

Накануне страшных событий кумир миллионов перенес плановую урологическую операцию, а после выписки родственники увезли его на дачу – мол, все прошло успешно, опасность отступила. Первые погожие дни любимец публики наслаждался размеренной загородной жизнью. Однако смерть уже была рядом.

"Ночью ему стало плохо, он потерял сознание, – сообщил тогда журналистам сын Александра Лазарева. – Мы вызвали скорую, но медики, увы, были уже бессильны. Врачи пока не установили точную причину смерти, но, предполагают, что у папы оторвался тромб".

Похоронили артиста на престижной актерской аллее Троекуровского кладбища. Тут покоятся Влад Галкин, Николай Караченцов, Марина Голуб, семья Александра Дедюшко, жена Леонида Куравлева, певец Александр Барыкин.

Спустя два с небольшим года на его могиле появился красивый памятник из черного диабаза. "Саша – петербуржец, поэтому и надгробие мы заказали в старинном русском стиле. Я, посоветовавшись с сыном, решила, что это будет русское православное надгробие, похожее на памятник Достоевскому в Александро-Невской лавре. Помогали нам Союз театральных деятелей и Театр имени Маяковского", – рассказывала вдова артиста Светлана Немоляева.

По словам работников Троекуровского кладбища, могила Александра Сергеевича содержится в идеальном порядке. Вот уже девять лет сюда не зарастает народная тропа. Родные регулярно навещают захоронение, да и поклонники без конца несут живые цветы, подолгу стоят тут и плачут. Они благодарны Лазареву за его роли, за радость, которую он дарил в театре и кино.