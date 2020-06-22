Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву

В актерской среде все знали, что артист был болен. А Лазарев продолжал работать – для него не существовало ни выходных, ни отгулов. И хотя пошаливало сердце, сцену он не оставлял. О коронарном шунтировании знали только самые близкие.
Накануне страшных событий кумир миллионов перенес плановую урологическую операцию, а после выписки родственники увезли его на дачу – мол, все прошло успешно, опасность отступила. Первые погожие дни любимец публики наслаждался размеренной загородной жизнью. Однако смерть уже была рядом.
"Ночью ему стало плохо, он потерял сознание, – сообщил тогда журналистам сын Александра Лазарева. – Мы вызвали скорую, но медики, увы, были уже бессильны. Врачи пока не установили точную причину смерти, но, предполагают, что у папы оторвался тромб".
Похоронили артиста на престижной актерской аллее Троекуровского кладбища. Тут покоятся Влад Галкин, Николай Караченцов, Марина Голуб, семья Александра Дедюшко, жена Леонида Куравлева, певец Александр Барыкин.
Спустя два с небольшим года на его могиле появился красивый памятник из черного диабаза. "Саша – петербуржец, поэтому и надгробие мы заказали в старинном русском стиле. Я, посоветовавшись с сыном, решила, что это будет русское православное надгробие, похожее на памятник Достоевскому в Александро-Невской лавре. Помогали нам Союз театральных деятелей и Театр имени Маяковского", – рассказывала вдова артиста Светлана Немоляева.
По словам работников Троекуровского кладбища, могила Александра Сергеевича содержится в идеальном порядке. Вот уже девять лет сюда не зарастает народная тропа. Родные регулярно навещают захоронение, да и поклонники без конца несут живые цветы, подолгу стоят тут и плачут. Они благодарны Лазареву за его роли, за радость, которую он дарил в театре и кино.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Жила с мужем и его проституткой
Ефремов - наркоман!!!
Хочу работать
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?