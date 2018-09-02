Королева разрыдалась на похоронах Кобзона

В Концертном зале имени Чайковского в Москве прошла церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Проводить артиста в последний путь собрались многие политики, общественные деятели, звезды российской эстрады, работники культуры и десятки тысяч простых поклонников. Многие не смогли сдержать слез.
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