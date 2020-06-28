Ургант высмеял фото Галкина без рубашки: Дикие псы разорвали шорты и сгрызли нижнее белье

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал свежее фото супруга Аллы Пугачевой. Юморист Максим Галкин позирует без рубашки.

В популярном шоу "Вечерний Ургант" продемонстрировали снимок из аккаунта Галкина в соцсетях. В кадре Максим позирует с голым торсом. Комик запечатлен на фоне кустов. Судя по всему, фотосессию знаменитость устроила в собственном саду.

Ведущий программы, Иван Ургант, по-доброму высмеял супруга Примадонны отечественной эстрады. Шоумен иронично сказал, что комика, скорее всего, застали врасплох. "Это видно по расслабленной позе", – улыбнулся Иван.

Также телеведущий предположил, что на Галкина могли наброситься дикие псы. По словам Ивана, собаки украли рубашку Максима, разорвали шорты и сгрызли нижнее белье.

Второй ведущий "Вечернего Урганта" Константин Анисимов, согласился с коллегой. Также он отметил, что 44-летний комик Максим Галкин находится в прекрасной физической форме.

Ургант решил, что снимок Галкина может носить название "Лучше всех". Таким образом, Иван сделал отсылку к одноименной программе Максима, куда приглашаются юные дарования от трех до 12 лет. "Кстати, это первый случай, когда журналы Men’s Health, "Сад-огород" и "Вестник депиляции" выйдут с одинаковой обложкой", – посмеялся над коллегой ведущий шоу.

Отметим, что поклонников шоу "Вечерний Ургант" вид Галкина без рубашки не впечатлил. Зрители наперебой спрашивали, куда делся Дмитрий Хрусталев. Актер много лет был соведущим Ивана Урганта. Пользователи Сети требовали вернуть "лысого Митю" в программу.