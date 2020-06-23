Дочь Галкина и Пугачевой устроила модный показ

Оказавшись на карантине Алла Пугачева и Максим Галкин, и без того не обделявшие своим вниманием близнецов Лизу и Гарри, и вовсе посвятили детям все свободное время. Те, в свою очередь, нашли ем развлечь своих родителей, а также их подписчиков в "Инстаграм".

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