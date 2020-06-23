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Дочь Галкина и Пугачевой устроила модный показ

Оказавшись на карантине Алла Пугачева и Максим Галкин, и без того не обделявшие своим вниманием близнецов Лизу и Гарри, и вовсе посвятили детям все свободное время. Те, в свою очередь, нашли ем развлечь своих родителей, а также их подписчиков в "Инстаграм".
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Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой внимательно следят за их активностью в социальных сетях. Многие из них уже успели едва ли не породниться с детьми звездной четы, настолько часто те появляются на фотографиях и в роликах своих родителей.

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В очередной раз взрыв умиления у комментаторов произошел после того, как Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза устроила показ мод в прачечной. Девочка успела представить несколько нарядов. Засветился в ролике и Гарри. Он крайне эмоционально отреагировал на выступление своей сестры и не прошел мимо возможности предстать перед зрителями в комедийном амплуа.


Автор: 23 июня 2020, 02:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

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