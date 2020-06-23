Дочь Галкина и Пугачевой устроила модный показ

Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой внимательно следят за их активностью в социальных сетях. Многие из них уже успели едва ли не породниться с детьми звездной четы, настолько часто те появляются на фотографиях и в роликах своих родителей.
В очередной раз взрыв умиления у комментаторов произошел после того, как Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза устроила показ мод в прачечной. Девочка успела представить несколько нарядов. Засветился в ролике и Гарри. Он крайне эмоционально отреагировал на выступление своей сестры и не прошел мимо возможности предстать перед зрителями в комедийном амплуа.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Жила с мужем и его проституткой
Ефремов - наркоман!!!
Хочу работать
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?