Стало известно будущее Пугачевой на сцене: Ее место займет дочь

Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов рассказал о будущем Аллы Пугачевой. Артистка почти не выступает и занимается воспитанием двоих детей от Максима Галкина.

Как утверждает маг, певица уже не вернется на сцену. Возможно, какие-то концерты с участием Примадонны и будут проходить, однако, к примеру, "Олимпийский" звезда уже вряд ли станет собирать.

По словам экстрасенса, ее дело продолжит младшая дочь Лиза. Девочка очень артистична, поэтому неудивительно, что малышка выберет публичную профессию. Кто знает, возможно, она затмит даже Примадонну, хотя сделать это будет непросто.

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина следят за жизнью близнецов Лизы и Гарри с самого рождения. Пародист часто выкладывает в своем инстаграм-аккаунте ролики с детьми.

Зрители в восторге от непосредственности шестилетней девочки – она то и дело удивляет народ. Например, не так давно супруг Примадонны показал видео, на котором Лиза читает стихи. Поклонники отметили, что у малышки настоящий талант.

Также Максим Галкин старается прививать детям любовь труду. Вместе с папой малыши убираются в доме, ухаживают за садом и готовят.