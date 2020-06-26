Алибасов загремел в психиатрическую лечебницу

Последние несколько лет Бари Алибасов пугает народ странными выходками. На этот раз поклонники продюсера группы "На-На" не на шутку испугались за его здоровье.

Журналистам стало известно, что знаменитость последние несколько недель проходила лечение в одной из московских клиник. Однако в пятницу артиста увезли на скорой в психиатрическую больницу.

Как сообщают источники, причиной срочной госпитализации стало нестабильное состояние на фоне принимаемых лекарств. После очередного осмотра врачи приняли решение передать Бари Алибасова в руки психиатров.

Последние несколько лет продюсер ведет сомнительный образ жизни и постоянно попадает в скандальные ситуации. Весной внимание к звезде было приковано из-за его бывшей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Пара не поделила элитную недвижимость. Актриса заявила, что переписала одну из своих квартир на Бари Алибасова, а тот передарил ее помощнику.

Однако самая резонансная история случилась, когда продюсер группы "На-На" выпил чистящее средство. Мужчину доставили в больницу с ожогом пищевода и еле откачали. Как позже заявил артист, он просто перепутал бутылку "Крота" с соком. Бари Алибасов подал в суд на компанию-производителя, но его иск отклонили.