Алибасов загремел в психиатрическую лечебницу

Журналистам стало известно, что знаменитость последние несколько недель проходила лечение в одной из московских клиник. Однако в пятницу артиста увезли на скорой в психиатрическую больницу.
Как сообщают источники, причиной срочной госпитализации стало нестабильное состояние на фоне принимаемых лекарств. После очередного осмотра врачи приняли решение передать Бари Алибасова в руки психиатров.
Последние несколько лет продюсер ведет сомнительный образ жизни и постоянно попадает в скандальные ситуации. Весной внимание к звезде было приковано из-за его бывшей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Пара не поделила элитную недвижимость. Актриса заявила, что переписала одну из своих квартир на Бари Алибасова, а тот передарил ее помощнику.
Однако самая резонансная история случилась, когда продюсер группы "На-На" выпил чистящее средство. Мужчину доставили в больницу с ожогом пищевода и еле откачали. Как позже заявил артист, он просто перепутал бутылку "Крота" с соком. Бари Алибасов подал в суд на компанию-производителя, но его иск отклонили.
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