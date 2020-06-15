"Крот" травмировал нервную систему": сын упек Бари Алибасова в больницу

Бари Алибасову 6 июня исполнилось 73 года. Многие хотели поздравить музыканта с днем рождения, однако не смогли дозвониться. Пиар-директор Алибасова забил тревогу: продюсер пропал.

Представитель Бари Алибасова несколько раз появлялся в доме, где живет музыкант, однако дверь ему никто не открыл. На телефонные звонки продюсер не отвечает. Пиар-директор опасается за здоровье Алибасова. По мнению помощника, Бари Каримовича увез из дома сын.

В причастности Алибасова-младшего к исчезновению музыканта уверены Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Ольга. Последняя знает, что к Бари Каримовичу приезжали медики: они ставили капельницу и, скорее всего, забрали его в больницу. Причиной плохого самочувствия продюсера может быть употребление алкоголя, предположила Ольга.

Сын Алибасова переживает за здоровье отца. Корреспондентам передачи "Ты не поверишь!" он рассказал, что в последнее время Бари Каримович вел себя странно. Продюсер мог позвонить сыну десять раз за час. Якобы у музыканта начались провалы в памяти.

"Я за его мозги опасаюсь. "Крот" сильно травмировал нервную систему", – признался Алибасов-младший.

Некоторые не верят в происходящее, ведь ровно год назад Алибасов разыграл спектакль. В июне 2019-го музыкант рассказал, что едва выжил после того, как нечаянно выпил средство для прочистки труб "Крот". Позже выяснилось, что это неправда. Музыкант придумал эту историю, чтобы привлечь к себе внимание.