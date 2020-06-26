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"Я была созависимой от него": бывшая жена оставила Кержакову все имущество

Александр Кержаков. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Во время душевного разговора с Агатой Муцениеце Милана Тюльпанова вспомнила развод с Александром Кержаковым. Девушка призналась, что не стала претендовать на имущество, которое по праву она могла забрать.
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Александр Кержаков и Милана Тюльпанова познакомились в 2014 году, когда футболист переживал тяжелый развод с предыдущей избранницей. Тогда спортсмен сам занимался воспитанием двух детей. Милану не испугали трудности. Она смогла завоевать сердце Александра.

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Пара поженилась летом 2015-го. Через два года Тюльпанова подарила возлюбленному сына. Но вскоре девушка заявила, что хочет развестись с Александром. Она уехала от спортсмена, потому что он якобы ее избивал. Кроме того, футболист не давал Милане видеться с наследником.

Позже Кержаков объяснил – он исключил встречу Тюльпановой с сыном, потому что та тогда лечилась от наркотической зависимости. Девушка подсела на запрещенные вещества после внезапной смерти отца. Он скончался от ишемической болезни сердца.

Развод Александра и Миланы состоялся в апреле 2019 года. Оказалось, что девушка все имущество оставила футболисту. Якобы экс-возлюбленный манипулировал ею. Кроме того, тогда у Тюльпановой были проблемы с психикой.

"Я была созависимой от него. Единственное, что я хотела в этой жизни – это не расходиться с ним", – сказала экс-супруга Кержакова.

Такое заявление весьма удивило ее собеседницу Агату Муцениеце, ведь еще несколько лет назад она обвиняла футболиста в насилии. Милана нашла, что ответить: "Это болезнь головы. Это болезнь человека, который жертва. И вот жертвы не так рассуждают".

Автор: 26 июня 2020, 22:03 Источник: YouTube-канал "Agata Muceniece" ✓ Надежный источник
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