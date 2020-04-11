Раскрыта личность новой любовницы Кержакова

В прошлом году футболист Александр Кержаков заявил о разводе со своей второй супругой Миланой Тюльпановой. С тех пор спортсмен тщательно скрывал детали личной жизни.

Как оказалось, у нападающего появилась новая избранница. Ей стала кинопродюсер Евгения Ледащева.

Александр знаком с ней довольно давно. Три года назад девушка работала над программой Кержакова "Команда на прокачку" для телеканала "Матч ТВ". К слову, еще в прошлом году появились первые слухи об их романе, но тогда этому не было никаких доказательств.

Накануне футболист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором запечатлен вместе с Ледащевой и детьми – пятилетней Дарьей и семилетним Игорем.

Напомним, бракоразводный процесс Кержакова и Тюльпановой длился почти год. Экс-супруга обвиняла мужа в том, что он не дает ей видеться с сыном. Спортсмен, в свою очередь, заявлял, что Милана Ушла в загул, да еще и запрещенные вещества употребляет.

Лишь спустя время бывшая жена призналась, что просто-напросто оклеветала Александра. Более того, она публично заявила, что действительно страдала от наркотической зависимости.