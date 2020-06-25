Умасливший жену Джиган поможет Харламову не развестись

Говорят, что расходятся на дружеской ноте и будут вместе заботиться о дочери Насте. Также заверяют, что ни третьи лица, ни скандальный фильм "Текст" не повлияли на их решение об окончании отношений.
Впрочем, многие уверены, что сработал эффект бумеранга. Кристина Асмус восемь лет назад увела Гарика Харламова из семьи, поэтому-то брак и не сложился.
Другие считают, что известная жесткими шутками пара решила "хайпануть" на горячей теме. Тем более прошел слух, что одинаковые посты в "Инстаграм" – одно из заданий юмористического шоу Comment Out.
Гарик Харламов продолжил распалять интерес народа к своему разводу. Накануне артист опубликовал в профиле видео, на котором сбривает бороду. Он написал под роликом, мол, нечего тут смотреть, они просто разводятся, и добавил в конце смеющийся смайл.
Джиган отметился в комментариях. Еще пару месяцев назад рэпер и сам был на грани расставания с Оксаной Самойловой. Артист, видимо, настолько впечатлился появлением на свет сына, что ушел в загул: пил, курил, ругался матом при детях, брил брови. Последняя выходка превратилась в шутку и ушла в народ.
Правда, позже Джиган прошел лечение от зависимостей и смог уговорить жену не разводиться. Сейчас пара выглядит невероятно счастливой: занимается с детьми, наслаждается летом. Так что рэпер явно знает, как спасти семью, пишет "Экспресс-газета".
Под видео Гарика Харламова он отметил, что тому стоит брить не бороду, а брови. Возможно, этот совет уже помог, ведь юморист удалил пост. Кто знает, вдруг и Кристина Асмус простила мужу все грехи, если таковые были.
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