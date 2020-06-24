"Было много эротики и сюрпризов": бывший муж Бледанс о страстных отношениях с актрисой

Отношения Эвелины Бледанс и Александра Семина называли идеальными. Супруги постоянно рассказывали, как им хорошо быть вместе, говорили о бесконечной любви к сыну Семену. Именно поэтому расставание пары тогда очень удивило общественность.
Оказалось, Александру не нравился титул "муж Бледанс". Популярность жены его перестала устраивать. Эвелина же не понимала претензий возлюбленного. Мол, он знал, на ком женится.
Актриса пыталась спасти брак, однако потом перестала предпринимать какие-либо попытки вернуть мужа и отпустила его. Они сохранили дружеские отношения ради сына. Семин считает, что брак с Бледанс был самым эмоциональным в его жизни.
"В наших отношениях было много эротики и сюрпризов. Вот секс, юмор и сюрпризы – из этого состояли наши романтические приключения", – сказал Александр.
В настоящий момент у экс-супруга актрисы есть избранница. Новая жена также подарила ему ребенка. Правда, сейчас Александр Семин старается избегать публичности. А вот Эвелина Бледанс до сих пор одна.
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