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"Немножко пострадала": Бледанс поласкала обнаженную грудь на камеру и получила травму

Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитая артистка приняла участие в съемках одного из популярных сериалов. Однако ее появление в кадре омрачило неприятное происшествие.
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Эвелина Бледанс в настоящее время снимается в новом сезоне популярного сериала "Фитнес". В одном из эпизодов ее героиня должна была выскочить из кадра, но дубль получился неудачным. Актриса неловко приземлилась и ударилась ногой.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость опубликовала несколько видео, сделанных на съемочной площадке. На одном из них она рассказала подписчикам о том, как получила травму. На одном из ее колен можно заметить пакетик со льдом, приложенный к ноге.

"Ну что, немножко пострадала. Прикладываем лед...Так что сегодня красивые ноги будут повреждены", – сказала Эвелина Бледанс.

На кадрах другой видеозаписи Бледанс предстала перед подписчиками с практически обнаженной грудью, которую лишь немного прикрывал бюстгальтер. Актриса призналась, что в таком виде она должна была появиться в постельной сцене и немного поласкала свои груди.

Поклонники не смогли пройти мимо таких кадров.

"Какая прекрасная грудь", "Ух, какие", "Грудь тоже красивая", – отметили комментаторы.

Автор: 17 июня 2020, 23:54 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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