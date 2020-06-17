"Немножко пострадала": Бледанс поласкала обнаженную грудь на камеру и получила травму

Эвелина Бледанс в настоящее время снимается в новом сезоне популярного сериала "Фитнес". В одном из эпизодов ее героиня должна была выскочить из кадра, но дубль получился неудачным. Актриса неловко приземлилась и ударилась ногой.
В своем инстаграм-аккаунте знаменитость опубликовала несколько видео, сделанных на съемочной площадке. На одном из них она рассказала подписчикам о том, как получила травму. На одном из ее колен можно заметить пакетик со льдом, приложенный к ноге.
"Ну что, немножко пострадала. Прикладываем лед...Так что сегодня красивые ноги будут повреждены", – сказала Эвелина Бледанс.
На кадрах другой видеозаписи Бледанс предстала перед подписчиками с практически обнаженной грудью, которую лишь немного прикрывал бюстгальтер. Актриса призналась, что в таком виде она должна была появиться в постельной сцене и немного поласкала свои груди.
Поклонники не смогли пройти мимо таких кадров.
"Какая прекрасная грудь", "Ух, какие", "Грудь тоже красивая", – отметили комментаторы.
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