Вареники: Бледанс показала операцию по увеличению губ

Эвелине Бледанс потребовалась целая операция с участием гримером и стилистов для того, чтобы предстать перед зрителями в образе Энджи из скетч-шоу "Одна за всех". Огромные губы красотки не оставили пользователей Сети равнодушными.

Любовь легкомысленных красоток к уколам красоты и косметическим операциям, подчас радикально меняющим внешность, давно успела стать предметом сатиры. Запомнился зрителям образ "рублевской жены" Энджи из скетч-шоу "Одна за всех" и ее подруги Крис в исполнении Эвелины Бледанс.

Судя по всему, актриса решила вернуться к нему. На своей странице в "Инстаграм" она показала настоящую операцию при участии гримеров по превращению в гламурную любительницу накачанных губ. Впрочем, в реальности за увеличение этой части ее лица, как оказалось, отвечают две специальные накладки. Для того, чтобы надежно их прикрепить, потребовалась помощь настоящего профессионала своего дела.

Своим подписчикам Эвелина Бледанс призналась, что после подобного преображения едва не стерла свои настоящие губы, пока пыталась удалить с них остатки клея. Окончательно избавиться от следов грима ей удалось только после поедания свиных ребрышек. Потребовалось их, по собственному признанию актрисы, немало.

Пользователи Сети остались под впечатлением от перемен во внешности Эвелины Бледанс. "Божечки, смотрю на эти вареники и такое себе огромное спасибо говорю за то что никогда, ничего с собой не сделала... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ужас, породия на человеческое!", "Не, Ваши губы лучше😂👌", "😂😂😂😂сценический образ супер!!!!😂😂😂😂", – не стали скрывать своих эмоций комментаторы.