Бледанс и Жуков повеселились на премьере сериала "Корни"

Вечером 10 марта в Центре документального кино на Зубовском бульваре было многолюдно. Журналисты, артисты и киношники собрались, чтобы вместе посмотреть первые эпизоды теленовеллы "Корни".
На премьере были замечены: телеведущий Михаил Шац, актриса Эвелина Бледанс, солист группы "Руки вверх!" музыкант Сергей Жуков, комик Александр Незлобин, актрисы Наталья Скоморохова и Елена Валюшкина, артистка Елена Борщева с дочерью, генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав Муругов и другие.
Гостей праздника развлекал коллектив "Камызяки Бэнд". Группа отвечала за музыкальную атмосферу вечера, ведь именно им доверили исполнить саундтрек к сериалу "Корни".
"Сегодня премьера проекта, который мы долго ждали и которую очень любим по ряду причин, – сказал перед началом показа Вячеслав Муругов. – Во-первых, это первая большая коллаборация СТС, да еще и с таким партнером, как "АМиК", который олицетворяет собой сочетание юмора и профессионализма. А, во-вторых, это всем близкая история, напоминающая о том, что каждый из нас когда-то жил или живет в Залещинске и должен помнить о своих корнях".
Собравшиеся просмотром сериала остались довольны. В зале то и дело слышался смех и аплодисменты. С мероприятия гости уходили в приподнятом настроении.
Напомним, сериал "Корни" рассказывает о молодом перспективном топ-менеджере Диме Королеве. Герой возвращается из Москвы в родной город Залещинск. Дима собирается выкупить местный Дом культуры, снести его и построить торговый центр. Воплотить идею в реальность Королеву мешает бывшая девушка, которая служит в ДК директором. В многосерийной картине "Корни" снялись: Марк Богатырев, Анна Уколова, Елена Валюшкина, Антон Лапенко, Сергей Чирков, Владимир Сычев, Юлия Сулес и другие.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
В россии могут легализовать проституцию...
Виктория sexy girl? Как по Вашему?
Цветы бесполезный подарок?
Одиночество- <цензура>!
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Жизнь в России