Садальский высказался по поводу предавшей родину Канделаки

История берет начало в 2008 году, когда Тинатин Гивиевна объявила о своем отказе от грузинских корней. Мол, она по отцу гречанка, а по матери армянка. Стас Садальский, который является гражданином Грузии, перестал после этого поддерживать какую-либо связь с телеведущей. А недавно актер в своем инстаграм-аккаунте назвал ее "дремучей и необразованной, как тундра".
Садальский отметил, что сейчас Канделаки изменила свое мнение и хорошо себя представляет грузинским лидером. "Сомневаюсь, а вы?", – сказал он. При этом Станислав Юрьевич не исключил, что такое станет возможно, ведь, по его мнению, мир сошел с ума.
Актер решил высказаться после того, как Канделаки дала интервью Регине Тодоренко. Журналистка рассказала телеведущей свою версию, почему она не общается с Садальским. По ее мнению, Стас Юрьевич поступил некорректно по отношению к ее матери в тот момент, когда отец Тины ушел из жизни. Садальский назвал эти слова ложью.
Отметим, что Стас Садальский – не единственный, кто негативно отзывается о Канделаки. В ссоре с телеведущей и Ксения Собчак. Они когда-то общались и даже дружили, однако последние 10 лет их перепалки заканчиваются скандалом. Недавно журналистки поругались из-за медицинских масок.
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