"Глубоко одинокий человек": Канделаки публично унизила Садальского

Тина Канделаки стала новой героиней ютуб-шоу "Пятница с Региной". Журналистка впервые публично рассказала о ссоре со Станиславом Садальским.

Телеведущая метафорично объяснила свое отношение к негативу. Она уверена, что любые слова в ее адрес – это ветер, дующий в паруса. Женщина отметила, что ничего не говорит плохого о своих обидчиках. Даже о Ксении Собчак, с которой они поссорились много лет назад, продюсер старается не высказываться в отрицательном ключе.

Как отметила Регина Тодоренко, последнее время Тине Канделаки больше всего хейта "прилетает" со стороны Станислава Садальского. Он обвиняет журналистку в неблагодарности, ведь якобы именно актер помог генпродюсеру телеканала "Матч ТВ" в начале карьеры, а она забыла о своем благодетеле. "Да-да, она пошла по трупам, да вообще никакой язык не знала, на армянском только разговаривала, когда приехала. А он понимал, кстати", – смеется телеведущая.

Женщина отметила, что не следит за жизнями своих "врагов", так как слишком загружена работой. Она заверила, что поначалу Садальский был для нее действительно близким человеком, который ее поддерживал.

"Даже больно про этого говорить, но его проблема – почему он, кстати, глубоко одинокий человек, – в том, что он абсолютно не умеет следить за своим языком", – уверена Канделаки.

Причиной разрыва их дружбы Тина назвала выпады артиста в адрес ее матери. В тот период у телеведущей умер отец, и родительница находилась в подавленном состоянии – злые шутки были явно неуместны. "Меня-то ладно, я уже имею какой-то иммунитет за годы работы в публичной профессии, но не надо касаться родственников, родителей, близких людей", – рассказала продюсер.

После некорректного поведения актера Канделаки решила прекратить с ним общение, потому что не видит смысла продолжать дружбу, если приходится объяснять элементарные правила приличия. "Я сказала, что это неправильно, и так делать не надо. А если это непонятно, то, наверное, дальше многое другое в отношениях будет непонятно", – уверена телезвезда. Женщина отметила, что у нее есть одна "дурная" черта – она с людьми не мирится.

"Я долго буду терпеть – я как сжатая пружина, то есть я могу терпеть, объяснять, предупреждать, но потом в один день я скажу "Мы больше не общаемся". И это значит, что мы больше не общаемся, а не значит, что будем выяснять отношения, дружить, мириться, публично разводиться, встречаться, расходиться. Не надо за мной бежать вслед", – заявила Тина Канделаки.