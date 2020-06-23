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Шоумен Солнцев ждет от Асмус грязных подробностей развода с Харламовым

Шоумен Солнцев ждет от Асмус грязных подробностей развода с Харламовым

Рустам Солнцев. Фото: instagram.com/rustamsolncev_
Рустам Солнцев назвал развод Кристины Асмус и Гарика Харламова скучным. Он надеется, что скоро всплывут какие-нибудь грязные детали. Напомним, что накануне звезды сообщили поклонникам о решении закончить отношения.
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Как выразились почти уже бывшие супруги, они давно думают над тем, чтобы разойтись. Артисты уточнили, что причина развода кроется не в скандале вокруг фильма "Текст", где Кристина Асмус появилась в провокационных ракурсах. Не виноваты и третьи лица.

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Рустам Солнцев телеведущий

Юморист и актриса никогда не выясняли отношения на публике, поэтому сложно понять истинные мотивы их решения. Некоторые считают, что девушке просто вернулся бумеранг – нечего было Гарика Харламова из семьи уводить!

Рустам Солнцев в беседе с журналистами заявил, что ждет грязных подробностей развода, а то как-то скучно получается. Шоумен требует драк и оторванных ушей, а потом можно и разойтись. "Нам нужен креатив", – отметил бывший участник "Дома-2".

Он уверен, что Кристине Асмус есть что рассказать о браке с Гариком Харламовым. Рустам Солнцев призвал актрису поделиться сальными подробностями их отношений.

А вот от резидента Comedy Club, скорее всего, деталей ждать не стоит. После скандального развода с первой женой комик старается не общаться с прессой и негативно реагирует на попытки вторгнуться в личное пространство. Семь лет назад, когда артист расходился с Юлией Лещенко, его полоскали в СМИ за измену супруге так сильно, что, видимо, осталась психологическая травма.

Автор: 23 июня 2020, 13:07 Источник: Newinform ✓ Надежный источник
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