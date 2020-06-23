Шоумен Солнцев ждет от Асмус грязных подробностей развода с Харламовым

Как выразились почти уже бывшие супруги, они давно думают над тем, чтобы разойтись. Артисты уточнили, что причина развода кроется не в скандале вокруг фильма "Текст", где Кристина Асмус появилась в провокационных ракурсах. Не виноваты и третьи лица.
Юморист и актриса никогда не выясняли отношения на публике, поэтому сложно понять истинные мотивы их решения. Некоторые считают, что девушке просто вернулся бумеранг – нечего было Гарика Харламова из семьи уводить!
Рустам Солнцев в беседе с журналистами заявил, что ждет грязных подробностей развода, а то как-то скучно получается. Шоумен требует драк и оторванных ушей, а потом можно и разойтись. "Нам нужен креатив", – отметил бывший участник "Дома-2".
Он уверен, что Кристине Асмус есть что рассказать о браке с Гариком Харламовым. Рустам Солнцев призвал актрису поделиться сальными подробностями их отношений.
А вот от резидента Comedy Club, скорее всего, деталей ждать не стоит. После скандального развода с первой женой комик старается не общаться с прессой и негативно реагирует на попытки вторгнуться в личное пространство. Семь лет назад, когда артист расходился с Юлией Лещенко, его полоскали в СМИ за измену супруге так сильно, что, видимо, осталась психологическая травма.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?
Хочу работать
Это уже не та Россия
Нулевой ответил за базар