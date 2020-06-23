После развода Асмус заберет у Харламова элитную недвижимость

Накануне Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Артисты были вместе восемь лет, у них подрастает дочь Настя. Они заверили, что к желанию разойтись пришли еще год назад.

Союз резидента Comedy Club и актрисы выглядел практически идеально, но, увы, ничто не вечно. Ребята заявили, что не собираются комментировать ситуацию, также они попросили друзей и близких не общаться с журналистами. Однако подробности развода все равно просочились в прессу.

Как отметил аноним в беседе с представителями СМИ, Кристина останется с дочерью в доме в элитном загородном поселке, а Гарик уедет в квартиру на проспекте Мира. Неизвестно, сколько денег запросит актриса на воспитание Насти, но, скорее всего, если развод пройдет мирно, сумма выплат будет установлена неофициально.

Также инсайдер предположил, что разногласия в паре спровоцировала востребованность артистки – в последнее время девушка очень много работала. О реальных причинах развода остается только догадываться. Кристина Асмус и Гарик Харламов – одна из немногих пар российского шоу-бизнеса, которая не выносит сор из избы.

Ребята не выясняли отношения прилюдно и не попадались на изменах. Однако многих насторожило то, что зимой актриса вместе с дочерью уехала отдыхать без мужа. Тогда этот факт списали на несовпадение графиков.

После новости о разводе некоторые заявили, что случившееся – карма. В свое время Кристина Асмус увела Гарика Харламова у другой, вот и ей теперь прилетел бумеранг.

Резидент Comedy Club в 2013 году со скандалом разводился с первой супругой. Юлия Лещенко говорила журналистам, что причина расставания – развратная актриса. Она советовала женам лучше следить за своими мужчинами, если те когда-либо будут сниматься в проектах с Кристиной Асмус.