После развода Асмус заберет у Харламова элитную недвижимость

Союз резидента Comedy Club и актрисы выглядел практически идеально, но, увы, ничто не вечно. Ребята заявили, что не собираются комментировать ситуацию, также они попросили друзей и близких не общаться с журналистами. Однако подробности развода все равно просочились в прессу.
Как отметил аноним в беседе с представителями СМИ, Кристина останется с дочерью в доме в элитном загородном поселке, а Гарик уедет в квартиру на проспекте Мира. Неизвестно, сколько денег запросит актриса на воспитание Насти, но, скорее всего, если развод пройдет мирно, сумма выплат будет установлена неофициально.
Также инсайдер предположил, что разногласия в паре спровоцировала востребованность артистки – в последнее время девушка очень много работала. О реальных причинах развода остается только догадываться. Кристина Асмус и Гарик Харламов – одна из немногих пар российского шоу-бизнеса, которая не выносит сор из избы.
Ребята не выясняли отношения прилюдно и не попадались на изменах. Однако многих насторожило то, что зимой актриса вместе с дочерью уехала отдыхать без мужа. Тогда этот факт списали на несовпадение графиков.
После новости о разводе некоторые заявили, что случившееся – карма. В свое время Кристина Асмус увела Гарика Харламова у другой, вот и ей теперь прилетел бумеранг.
Резидент Comedy Club в 2013 году со скандалом разводился с первой супругой. Юлия Лещенко говорила журналистам, что причина расставания – развратная актриса. Она советовала женам лучше следить за своими мужчинами, если те когда-либо будут сниматься в проектах с Кристиной Асмус.
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