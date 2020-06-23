Стало известно о романе Харламова с Серябкиной

Гарик Харламов и Кристина Асмус накануне сообщили новость о расставании. Пара отметила, что причина не в скандальном фильме "Текст" и не в измене.

Конечно, не все было гладко, но супруги никогда не устраивали публичных разбирательств. Для многих развод звездной четы стал настоящим шоком.

Продюсер Олеся Сазыкина с 2003 года работает с Гариком Харламовым. Она заявила, что не была знакома с Кристиной Асмус, однако девушка ей напоминает тихоню, хотя, скорее всего, это лишь образ.

Как отметила коллега юмориста, именно эта пай-девочка увела артиста из первой семьи. Что ж, все вернулось бумерангом – теперь актриса и сама разводится.

Продюсер заявила, что у Харламова ужасно скверный характер, поэтому удивительно, как такие они вообще прожили вместе целых восемь лет. Сазыкина заверила, что артист часто опаздывал на съемки, был постоянно чем-то недоволен и ворчал.

Знаменитость не верит, что в личной жизни на него можно было положиться. Как отметила продюсер, она бы не удивилась, если бы Харламов опоздал на собственную свадьбу.

Коллега приоткрыла тайну личной жизни резидента Comedy Club. Перед тем как встретить свою первую супругу Юлию Лещенко, он встречался с Ольгой Серябкиной. Олеся Сазыкина познакомила их в начале нулевых, когда артисты только начинали карьеру в шоу-бизнесе.