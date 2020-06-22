Тяжело переживающий разрыв с Кридом Тимати хочет отомстить

Причиной конфликта стал один из концертов певца. Выступление прошло в феврале 2019-го, уже после того, как кумир школьниц объявил об окончании сотрудничества с Тимати.
Правда, на тот момент еще не все юридические вопросы были улажены, поэтому теперь Black Star претендует на миллион рублей за якобы незаконное выступление. Сумму в размере 973 тысяч лейбл требует у гастрольного агентства, которое занималось организацией концерта Егора Крида.
Кстати, ходят слухи, что Тимати до сих пор переживает из-за разрыва с музыкантом. Он считает парня своим самым коммерчески успешным проектом.
В одном из интервью рэпер заявил, что ему неприятны нападки фанаток Крида. Исполнитель отметил, что он, наоборот, нуждается в поддержке, поскольку ему плохо и очень грустно без Егора.
Помимо исполнителя песни "Девочка с картинки", Black Star покинули еще несколько солистов. Правда, им не удалось решить вопросы мирно. Например, Леван Горозия, выступавший под именем L'One, до сих пор пытается отстоять в суде право на псевдоним.
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