Все парни будут Егора: Криду с накрашенными ногтями выбрали сексуальные чулки

Самоизоляция – непростое время для всех. А если тебе 25 лет, и кровь кипит? Каждый развлекается, как умеет. Но Егор Крид оказался креативнее всех. Его накрашенные ногти многих повергли в шок.

О личной жизни молодого певца известно немного. Он уверяет, что с детства пользовался успехом у противоположного пола, что любовных романов у него было много. Якобы артист состоял в отношениях с моделями Дианой Мелисон, Вики Одинцовой, Ксенией Дели, певицей Нюшей, которой даже посвятил первый альбом "Холостяк". Теперь же Егор предпочитает держать свою личную жизнь в тайне.

Но поклонники артиста поняли все сами, без лишних слов, когда увидели артиста с накрашенными ногтями. Причем он не только не скрывал этого, но и бравировал. "Девчат, а вам нравится с дизайном или без?" – обратился он к представительницам слабого пола. Странно, что помочь с выбором губной помады не обратился пока...

Девушки, конечно, такой подлости от любимого артиста не ожидали, ведь Крид, получается, теперь им конкурент?!

"Егор, все хорошо?", "О боже, не надо!", "Окончательно на карантине рехнулись", – пишут шокированные поклонницы. "Егор, ты же мужик, зачем тебе ногти украшать?!" – недоумевали некоторые парни.

Впрочем, нашлись и те, кто сразу смекнул, в чем дело. "Понятно, почему ты мне не отвечаешь... Сорри, мои знакомые-красавчики заняты", – в сердцах бросила Криду одна из прелестниц. Другая же предложила ему сексуальные чулки – мол, так созданный певцом образ станет законченным, и все парни будут драться за его внимание.