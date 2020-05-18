Мужа Нюши пристыдили после появления певицы на публике с экс-бойфрендом

Егор Крид и Нюша расстались пять лет назад на неприятной ноте. После разрыва оба говорили друг о друге малоприятные вещи, поэтому совместный трек, представленный недавно публике, стал неожиданностью. Артисты забыли обиды, теперь они друзья.
Нюше пришлось на время оставить мужа и дочь дома, чтобы выступить с Егором на концерте, который из-за режима самоизоляции можно было посмотреть только в интернете. Пока экс-возлюбленные исполняли песню, поклонники внимательно следили за ними. Фанатам показалось, что артисты до сих пор испытывают друг к другу романтические чувства.
В инстаграм-аккаунте мужа Нюши поклонники начали возмущаться. "Вот до каких пор Вы не поймете, что лишний на их празднике жизни? У Вас правда ноль эмоций и нет ревности?", "Вы сидите с детьми, пока жена с бывшим! Прямо классика жанра!" – написали пользователи Сети.
Игорь решил ответить беспокоящимся фанатам супруги. Он удивился энергии людей, которые обращают внимание на других. Муж певицы посоветовал поклонникам, привыкшим видеть лишь негативные моменты, научиться воспринимать окружающих с теплотой и радоваться всему, что происходит. Тогда жизнь начнет меняться, уверен Сивов.
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