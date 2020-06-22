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Решетову обвинили в меркантильности после ссоры с матерью Тимати: Восстание наложницы

Решетову обвинили в меркантильности после ссоры с матерью Тимати: Восстание наложницы

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Несколько дней назад мать Тимати впервые за время карантина приехала навестить своего внука Ратмира. Однако визит, вероятно, закончился скандалом, ведь Анастасия Решетова и Симона Черноморская отписались друг от друга в соцсетях.
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Скандальный блогер Лена Миро уверена, что для публичных персон подобный поступок значит многое. Она считает, что в цифровой век отписка в "Инстаграм" равна плевку в лицо.

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Журналистка предположила, в чем причина столь резкой смены настроения в семье рэпера. Девушка считает, что Анастасия Решетова отказалась принимать от матери Тимати помощь и слушать ее советы по воспитанию детей. В отличие от Алены Шишковой, которая с радостью отдает Алису бабушке, новая пассия артиста решила воспитывать сына сама.

Модель уже неоднократно признавалась в соцсетях, что не нуждается в помощи с Ратмиром, так как лучше знает, что нужно ее ребенку. Такое положение дел не устраивает Симону, уверена Лена Миро.

Блогер считает, что мать Тимати не сможет разбогатеть на рекламе подгузников, как в случае с Алисой. "На двоих Тимирувичах в Эскортограме можно заработать больше, чем на одном (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала журналистка. Блогер назвала поступок модели восстанием наложницы.

Она похвалила Анастасия Решетову за правильный расчет, ведь если сын будет постоянно с отцом, тот к нему привяжется больше, чем к дочери. Значит, рэпер станет более щедрым по отношению к ребенку и его матери, уверена блогер. "Не очень сообразительный Тимати, конечно, знает, что у него, кроме сына, еще есть и дочь, но, как говорится, с глаз долой – из сердца вон", – заключила Лена Миро.

Автор: 22 июня 2020, 11:33 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
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Любимые женщины Тимати

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