Месяцы ожиданий: Решетова решилась пустить мать Тимати ко внуку

Анастасия Решетова, как примерная гражданка, полностью ограничила живое общение сына с родной бабушкой. За все месяцы карантина Симона Юнусова ни разу не видела внука.



Модель и предположительно законная жена Тимура Юнусова (Тимати) Анастасия Решетова решилась наконец-то снять оборону и дозволила внуку повидаться с родной бабушкой. Симоне Юнусовой тяжело давалось расставание с любимым малышом, но выбора не было – коронавирусный карантин разлучил родных людей.

Однако все плохое когда-нибудь кончается. Закончились и московские ограничения. После снятия запретов мама Тимати наконец-то увиделась с внуком. Счастливое воссоединение случилось совсем недавно. В свежих постах Симона поделилась радостными кадрами – маленький Ратмир играет с сестричкой Алисой, которая родилась в союзе Тимати и модели Алены Шишковой.

Ранее Симона жаловалась, что целых два месяца не видела внука. Она признавалась подписчикам, что ей нечем их порадовать – до этого мама Тимати много времени проводила с Ратмиром и регулярно выкладывала свежие фотографии в Сеть.К слову, Симоне не раз приходилось оправдываться перед подписчиками. Многие россияне считают, что мама Тимати больше любит внучку Алису. К такому выводу бдительные поклонники пришли, сравнив количество общих фотографий бабушки с внуком и с внучкой. В итоге, стало очевидно, что с Алисой Симона проводит намного больше времени. Впрочем, мама рэпера всячески опровергает эти обвинения и уверяет, что обожает обоих внуков.