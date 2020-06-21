Мать Тимати и его возлюбленная больше не хотят друг друга видеть

Симона Юнусова не видела малыша Ратмира целых два месяца. А когда она наконец приехала к любимому внуку – сразу же отрапортовала об этом в своем инстаграм-аккаунте, показав, как мальчик играет со своей сводной сестрой Алисой.
Тем не менее, после проведенного недавно дня вместе, женщины решили прекратить общение. По крайней мере, они отписались друг от друга в Инстаграме. Однако некоторые наблюдатели предположили, что они просто не смогли поделить маленького Ратмира.
Немногим ранее Анастасия Решетова рассказывала своим поклонникам о своем нестандартном подходе к воспитанию и заботе о сыне. Она отметила, что водит ребенка в баню, разрешает ему играть с четырьмя породистыми кошками, которые живут в доме у рэпера и даже позволяет грызть баранку. Возможно, этим она хотела противопоставить себя Симоне, у которой могут быть другие взгляды по уходу за малышом.
Ранее стало известно, что Анастасия Решетова купила себе отдельную квартиру. Модель рассказала, что намерена сдавать ее и получать с этого небольшой доход. Однако наблюдатели предположили, что Решетова просто боится, что при расставании с Тимати ей ничего не достанется, и решила вложиться в собственное будущее.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Ефремов - наркоман!!!
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Хочу работать
Жила с мужем и его проституткой
Вот и открылась правда!