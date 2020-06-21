Мать Тимати и его возлюбленная больше не хотят друг друга видеть

Отношения Анастасии Решетовой с матерью ее возлюбленного трудно назвать дружескими. Во время карантина девушка наотрез отказывалась пускать женщину ко внуку.

Симона Юнусова не видела малыша Ратмира целых два месяца. А когда она наконец приехала к любимому внуку – сразу же отрапортовала об этом в своем инстаграм-аккаунте, показав, как мальчик играет со своей сводной сестрой Алисой.

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Тем не менее, после проведенного недавно дня вместе, женщины решили прекратить общение. По крайней мере, они отписались друг от друга в Инстаграме. Однако некоторые наблюдатели предположили, что они просто не смогли поделить маленького Ратмира.

Немногим ранее Анастасия Решетова рассказывала своим поклонникам о своем нестандартном подходе к воспитанию и заботе о сыне. Она отметила, что водит ребенка в баню, разрешает ему играть с четырьмя породистыми кошками, которые живут в доме у рэпера и даже позволяет грызть баранку. Возможно, этим она хотела противопоставить себя Симоне, у которой могут быть другие взгляды по уходу за малышом.

Ранее стало известно, что Анастасия Решетова купила себе отдельную квартиру. Модель рассказала, что намерена сдавать ее и получать с этого небольшой доход. Однако наблюдатели предположили, что Решетова просто боится, что при расставании с Тимати ей ничего не достанется, и решила вложиться в собственное будущее.



