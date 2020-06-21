Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Воскресенье
21 июня
Лента новостей
08:08
Мать Тимати и его возлюбленная больше не хотят друг друга видеть
06:02
"Жить вместе я не готова": Айза Анохина не хочет впускать в дом нового возлюбленного
04:01
Принц Гарри и Меган Маркл сделали последнее ради отречения от монарших обязанностей
02:03
"Милашка": женский образ Харламова заставил народ смеяться до слез
01:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 июня 2020 года
23:57
"С пигментными пятнами и синяками": Кудрявцева продемонстрировала Собчак "честное" фото
20:05
Полина Гагарина в леопардовом бикини решила сбежать от поклонников
18:08
Прилучный уплыл с детьми на корабле после развода с Муцениеце
17:47
Алена Рапунцель сделала заявление об уходе из реалити-шоу "Дом-2"
17:47
Семен Слепаков жестко высмеял слетевшего с катушек рэпера Джигана
17:45
Доктор Мясников рассказал об опасных видах головной боли
17:21
"Предстоит долгий путь": Меган Маркл заявила о намерении податься в американскую политику
17:02
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
16:24
Боня начала раздавать свои вещи бесплатно после слов о "россиянах-нищебродах"
16:21
Виторган и Нинидзе решили очиститься после слухов о разрыве
15:39
Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы
15:37
"Забрал все, что я накопила": Волочкова сообщила об ограблении
15:15
Алексея Ягудина арестовали в США за вождение в нетрезвом виде
15:10
Инфекционист сообщил о способе избежать второй волны коронавируса
14:57
Умер автор хита "На заре" Олег Парастаев
14:43
"Переживу все! И тебя, мой сынок!": бездетная дочь оставила Успенской загадочное послание
14:21
"Меня там вылечили": Елена Малышева спасла жизнь Александру Васильеву
14:04
Изгнанную из театра Татьяну Доронину госпитализировали
13:54
Пригожин показал видео с беременной певицей Валерией
13:53
"Нет получше?": поклонники недовольны выбором актрисы на роль принцессы Дианы
13:29
"Она все видит": Цискаридзе скорбит по ушедшей из жизни матери
13:28
"Шаг в будущее": ГУУ открыл в Москве две фотовыставки об искусственном интеллекте
13:16
Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа
13:04
Стало известно о жестокости Ефремова к женам и любовницам: Сколько женщин изувечил
13:03
Жена Александра Цекало загадала на день рождения весьма интересное желание
12:49
Народу показали квартиру погибшего из-за Ефремова водителя
12:24
Анджелина Джоли впервые озвучила причину расставания с Брэдом Питтом
12:05
Наталья Фриске удивила преображением после коррекции части лица
11:55
"Как Бузова": Лолиту с новыми волосами обвинили в подражании певице
11:36
"Ты был таким жирным?": Басков после голодания шокировал народ
11:18
"Он и так уже получеловек": отсидевший Долинский о смерти Ефремова в тюрьме
11:10
В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы
11:00
"Жизнь продолжается": вдова Хворостовского о возможном появлении нового мужчины
10:59
"Михаил Олегович очень сильно страдает": адвокат рассказал о жестком разговоре с Ефремовым
10:17
Защитившему Ефремова Домогарову пришлось прятаться
06:01
"Я и банан": дочь Фандеры снялась в эротической сцене
04:02
Возлюбленная Тимати купила отдельную квартиру после разговоров об измене
02:28
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июня 2020 года
02:07
"Просто обнимите дерево": Екатерина Андреева продемонстрировала странный трюк в шортах
23:55
Раздевшаяся догола в лесу Серябкина сверкнула обручальным кольцом
21:45
"Пил пиво": таксист рассказал об употреблении Ефремовым спиртного за несколько часов до ДТП
21:44
На Алтае бабушка месяц держала своего маленького внука в подвале взаперти
21:35
В Чите трехлетний ребенок случайно утопил машину с мужчиной внутри
21:26
Ученые рассказали о правильном способе использовании антисептика
21:22
Названы вредные для употребления в жару продукты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Упырь, подонок, алкашная тварь": Александр Домогаров отказался выходить к зрителям
Состояние Жукова ухудшилось после жутких откровений
"Билеты на пособие купили?": Пригожина и Валерию затравили за видео
Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Шоу-бизнес
Мать Тимати и его возлюбленная больше не хотят друг друга видеть

Мать Тимати и его возлюбленная больше не хотят друг друга видеть

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Отношения Анастасии Решетовой с матерью ее возлюбленного трудно назвать дружескими. Во время карантина девушка наотрез отказывалась пускать женщину ко внуку.
прочитано 383 раза

Симона Юнусова не видела малыша Ратмира целых два месяца. А когда она наконец приехала к любимому внуку – сразу же отрапортовала об этом в своем инстаграм-аккаунте, показав, как мальчик играет со своей сводной сестрой Алисой.

ПО ТЕМЕ

Возлюбленная Тимати купила отдельную квартиру после разговоров об измене

Тем не менее, после проведенного недавно дня вместе, женщины решили прекратить общение. По крайней мере, они отписались друг от друга в Инстаграме. Однако некоторые наблюдатели предположили, что они просто не смогли поделить маленького Ратмира.

Немногим ранее Анастасия Решетова рассказывала своим поклонникам о своем нестандартном подходе к воспитанию и заботе о сыне. Она отметила, что водит ребенка в баню, разрешает ему играть с четырьмя породистыми кошками, которые живут в доме у рэпера и даже позволяет грызть баранку. Возможно, этим она хотела противопоставить себя Симоне, у которой могут быть другие взгляды по уходу за малышом.

Ранее стало известно, что Анастасия Решетова купила себе отдельную квартиру. Модель рассказала, что намерена сдавать ее и получать с этого небольшой доход. Однако наблюдатели предположили, что Решетова просто боится, что при расставании с Тимати ей ничего не достанется, и решила вложиться в собственное будущее.


Автор: 21 июня 2020, 08:08 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

мия
Ответить
Решетова-увы, безграмотна в вопросах воспитания и напрасно игнорирует общение со свекровью! Так можно и потерять Тимоти! Мама-это СВЯТОЕ, а свекровь-это мама мужа! Девушки-не будьте дурами, у важайте и дружите со свекровью!!
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа
В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы
Путин ответил Зеленскому на слова о развязавшем Вторую мировую войну СССР
Народ устроил спор об истории после статьи Путина

Шоу-бизнес

Семен Слепаков жестко высмеял слетевшего с катушек рэпера Джигана
"Предстоит долгий путь": Меган Маркл заявила о намерении податься в американскую политику
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
Боня начала раздавать свои вещи бесплатно после слов о "россиянах-нищебродах"

Проишествия

Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы

Актер вел себя спокойно

Шоу-бизнес

"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок

Артист показал красивое тело

Шоу-бизнес

Изгнанную из театра Татьяну Доронину госпитализировали

86-летняя артистка обижена на коллег

Шоу-бизнес

Умер автор хита "На заре" Олег Парастаев

Ему был 61 год

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+