"Аморалка!": Семина плюнула в лицо бессовестной Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина и ее родственники продолжают шествие по телеканалам. Кажется, не осталось ток-шоу, в котором бы они не потрясли грязным бельем. Делается это, надо думать, не бесплатно. Актриса Тамара Семина возмущена подобным бесстыдством.

Второй из пяти мужей Лидии Федосеевой-Шукшиной – писатель, режиссер и актер Василий Шукшин – наверняка сейчас крутится в гробу как динамомашина. Чего только стоит фотосессия, которую Бари Алибасов вместе с актером из гей-порно устроил в квартире Лидии Николаевны прямо на его кровати!

Да и сама Федосеева-Шукшина хороша. Ее поведение больше всего возмущает Тамару Семину. Происходящее можно назвать одним словом – вакханалия. "Опять телевидение носится с Федосеевой, – указала актриса. – Ей до фени и ее дети, и внуки. Ее интересовали всегда только мужики и деньги: "Дай-дай-дай!"

По ее мнению, если бы не Василий Макарович, его имя и талант, никому бы Лидия Николаевна сегодня не была нужна. "Шукшин вытащил ее на экран, снимал в своих фильмах. Васенька всех своих обеспечил. А теперь его наследники носятся с этой аморалкой, рассказывают про браки Федосеевой, ее мужиков. Мне противно. И за державу обидно", – подчеркнула Семина.

В октябре исполнится – страшно сказать! – 46 лет со дня скоропостижной смерти Василия Шукшина. Он скончался во время съемок фильма "Они сражались за Родину" на теплоходе "Дунай" из-за инфаркта миокарда. Мертвым его обнаружил близкий друг Георгий Бурков.