"Аморалка!": Семина плюнула в лицо бессовестной Федосеевой-Шукшиной

Второй из пяти мужей Лидии Федосеевой-Шукшиной – писатель, режиссер и актер Василий Шукшин – наверняка сейчас крутится в гробу как динамомашина. Чего только стоит фотосессия, которую Бари Алибасов вместе с актером из гей-порно устроил в квартире Лидии Николаевны прямо на его кровати!
Да и сама Федосеева-Шукшина хороша. Ее поведение больше всего возмущает Тамару Семину. Происходящее можно назвать одним словом – вакханалия. "Опять телевидение носится с Федосеевой, – указала актриса. – Ей до фени и ее дети, и внуки. Ее интересовали всегда только мужики и деньги: "Дай-дай-дай!"
По ее мнению, если бы не Василий Макарович, его имя и талант, никому бы Лидия Николаевна сегодня не была нужна. "Шукшин вытащил ее на экран, снимал в своих фильмах. Васенька всех своих обеспечил. А теперь его наследники носятся с этой аморалкой, рассказывают про браки Федосеевой, ее мужиков. Мне противно. И за державу обидно", – подчеркнула Семина.
В октябре исполнится – страшно сказать! – 46 лет со дня скоропостижной смерти Василия Шукшина. Он скончался во время съемок фильма "Они сражались за Родину" на теплоходе "Дунай" из-за инфаркта миокарда. Мертвым его обнаружил близкий друг Георгий Бурков.
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