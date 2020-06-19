"Уйди! Фу": Нинидзе прогнала раздевшегося Виторгана

Нино Нинидзе поделилась в своем инстаграм-аккаунте забавным видео. На нем Максим Виторган, облаченный в красные шорты и майку с внушительным вырезом, медленно подходит к любовнице.
"Привет. Как дела? Как сама?" – спрашивает он. Знаменитость засмеялась и ответила так: "Уйди, фу". Ролик она подписала красноречиво: "Доброе утро от короля соблазнов".
Напомним, в начале июня в Сети поползли слухи о том, что Нино Нинидзе и Максим Виторган расстались. Они появились из-за того, что актриса разместила в соцсети объявление о том, что ищет новую квартиру для проживания с сыном.
Поклонники предположили, что звезда собирается съезжать от Максима Виторгана К счастью, это оказалось всего лишь слухами и домыслами. Артисты влюблены и социально активны.
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