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Заскучавший на карантине Виторган начал прикладываться к бутылке

Заскучавший на карантине Виторган начал прикладываться к бутылке

Максим Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Виторган в инстаграм-аккаунте рассказал о том, как прошли месяцы самоизоляции. Оказалось, за этот период у звезды появились новые привычки.
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Карантин подходит к концу, в России начали снимать ограничительные меры, однако массовые мероприятия все еще запрещены. Артисты пока остаются без работы, поэтому продолжают вести полузатворнический образ жизни.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

За эти три месяца многие приобрели интересные привычки, которые, возможно, не впишутся в динамику послевирусной эры. Например, Максим Виторган сообщил поклонникам, что отказался от курения. Звезда больше не мечтает затянуться сигареткой после приема пищи или дополнить ею чашечку кофе.

Впрочем, на смену одной пагубной привычке пришла другая. Артист ежедневно стал выпивать за ужином бокал красного вина, хотя раньше так не делал. Алкоголем он сдабривает и кофе. Вместо молока в ароматный напиток Виторган предпочитает добавлять коньяк.

Актер не знает, как долго проживет привычка в условиях рабочих будней. Пока он наслаждается минутами покоя с чашкой в руке, созерцая горизонт из окон квартиры.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Бывший супруг Ксении Собчак уверен, что неспешность он и будет считать настоящей жизнью. Максим Виторган с грустью думает о том, что скоро все вернется на круги своя, и придется вновь судорожно метаться в попытках заполнить пустоту.

Автор: 16 июня 2020, 14:41 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

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