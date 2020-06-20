Анджелина Джоли впервые озвучила причину расставания с Брэдом Питтом

"Я решила расстаться ради благополучия моей семьи", – сказала артистка. Анджелина Джоли назвала свое решение "правильным". Знаменитость добавила, что продолжает заботься о благополучии детей.
Джоли поведала, что ее молчанием по поводу развода с Питтом многие воспользовались. Из-за этого ее наследников оболгали в СМИ. Анджелине приходится постоянно напоминать отпрыскам о реальном положении вещей. "Важно лишь, что они сами знают правду о себе и имеют собственное мнение", – заметила голливудская дива. По словам артистки, ее дети храбрые и сильные.
Знаменитость сказала, что ее приемные отпрыски прошли "прекрасный путь", чтобы стать частью семьи. В доме Анджелины понятия "усыновление" и "детский дом" – имеют позитивное значение. Джоли признает, что не может рассказать приемным отпрыскам о беременности, однако может детально описать то путешествие, которое она проделала, чтобы их найти. "О том, что я почувствовала, когда впервые посмотрела каждому из них в глаза", – поведала звезда Голливуда.
Отметим, что ранее Брэд Питт в интервью говорил, что его брак разрушил алкоголь. Артист каждый день напивался. Питт чуть не лишился права опеки над отпрысками. Знаменитости пришлось пройти реабилитацию в наркологической клинике. Брэд наблюдается у психолога. Сейчас к алкоголю не притрагивается.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Вы из какого города?
Как вам Навальный?
Ефремов - наркоман!!!
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Хочу работать
Вот и открылась правда!
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?