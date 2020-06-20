Анджелина Джоли впервые озвучила причину расставания с Брэдом Питтом

Голливудская дива впервые высказалась о причинах развода с Брэдом Питтом. Анджелина Джоли считает, что разрыв – верный шаг в их случае.

"Я решила расстаться ради благополучия моей семьи", – сказала артистка. Анджелина Джоли назвала свое решение "правильным". Знаменитость добавила, что продолжает заботься о благополучии детей.

Джоли поведала, что ее молчанием по поводу развода с Питтом многие воспользовались. Из-за этого ее наследников оболгали в СМИ. Анджелине приходится постоянно напоминать отпрыскам о реальном положении вещей. "Важно лишь, что они сами знают правду о себе и имеют собственное мнение", – заметила голливудская дива. По словам артистки, ее дети храбрые и сильные.

Знаменитость сказала, что ее приемные отпрыски прошли "прекрасный путь", чтобы стать частью семьи. В доме Анджелины понятия "усыновление" и "детский дом" – имеют позитивное значение. Джоли признает, что не может рассказать приемным отпрыскам о беременности, однако может детально описать то путешествие, которое она проделала, чтобы их найти. "О том, что я почувствовала, когда впервые посмотрела каждому из них в глаза", – поведала звезда Голливуда.

Отметим, что ранее Брэд Питт в интервью говорил, что его брак разрушил алкоголь. Артист каждый день напивался. Питт чуть не лишился права опеки над отпрысками. Знаменитости пришлось пройти реабилитацию в наркологической клинике. Брэд наблюдается у психолога. Сейчас к алкоголю не притрагивается.