Джоли переживает за будущее своей темнокожей дочери из-за расизма

Анджелина Джоли обеспокоена расизмом в Америке. Звезда переживает, что закон не сможет защитить ее детей.

Протесты в США начались после резонансного убийства полицейскими темнокожего задержанного. Несогласные с политикой вышли на улицы городов с требованием перестать демонизировать людей другой расы. Ситуация напрямую коснулась и многих голливудских звезд.

Например, Анджелина Джоли обратилась к общественности с призывом восстановить справедливость. Актриса – матерь шестерых детей, трое из которых приемные. Мэддокс, Захара и Пакс родом из разных стран.

В связи с последними событиями звезда особенно переживает за дочь Захару, которую та удочерила во время пребывания в Эфиопии. Девочке сейчас 15 лет, и артистка боится отпускать ее во взрослую жизнь, учитывая то, какой ужас происходит в Америке.

Как отметила Анджелина Джоли, система, которая существует в США, может защитить ее, но не ее детей. Также многие другие мужчины и женщины с отличным цветом кожи остаются в опасности из-за полицейского произвола, уверена бывшая супруга Брэда Питта.

Голливудская звезда призвала к принятию законов, которые бы защищали темнокожих граждан. Только такие меры смогут помочь в борьбе с системным расизмом, считает Анджелина Джоли.