Сын показал честные фото Анджелины Джоли без косметики

Наследник Анджелины Джоли, 11-летний Нокс продемонстрировал, как его мама выглядит без макияжа. Звезда позировала рядом со своим домом в Лос-Анджелесе.



На кадрах знаменитость одета в просторное платье, у нее распущены волосы и отсутствует макияж. Даже не накрашенная она выглядит прекрасно – естественно и моложаво.

Нокс нашел идеальный ракурс. Снимки были сделаны специально для издания Harper’s Bazaar. Актриса рассказала, что во время пандемии коронавируса она старалась оставаться дома с детьми и без необходимости не выходить из жилища. Помимо Анджелины Джоли и ее наследников в доме у звезды находится собаки, змеи, ящерицы, а также два кролика.

Напомним, Анджелина Джоли и ее бывший супруг и коллега Брэд Питт решили покончить с домашним образованием и отдать своих детей в обычную школу. Они сделали это, поскольку раньше часто путешествовали по миру и брали детей с собой. После развода же необходимость в обучении дома отпала.

Напомним, актриса воспитывает шестерых: сыновей Мэддокса, Пакса, Нокса и дочерей Захару, Шайло и Вивьен. Трое из них приемные – из Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама. В июне звезда Голливуда отметила 45-й день рождения. Праздник Анджелина Джоли провела с детьми.

