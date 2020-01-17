На Кавказе найден двойник Анджелины Джоли

Кавказская красавица напоминает актрису на пике ее славы. Свое сходство с мировой знаменитостью Царахова старается не замечать.
На восторженные комментарии пользователей Сети русская Анджелина Джоли насмешливо отвечает, что похожа на отца. Образ известной актрисы Алина никогда не пыталась скопировать.
Однако на фото в "Инстаграм" осетинка как две капли воды похожа на знаменитость. Это невозможно не заметить: на аккаунт красавицы тысячами стали подписываться поклонники, передает сайт "Комсомольская правда".
Заметив наплыв подписчиков, девушка закрыла свою страницу для посторонних пользователей. Она полностью отдает себя работе и воспитанию сына Давида.
О семейном положении девушки известно очень мало. Раньше в соцсети Цараховой было много фото с мужем, но сейчас эти снимки исчезли.
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