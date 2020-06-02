Обнародовано фото Юлии Высоцкой с дочкой и сыном

В 2013 году Андрей Кончаловский попал в аварию во Франции. Особенно сильно пострадала его дочь Мария. Сообщалось даже, что она впала в кому.
В настоящее время родители, режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая, предпочитают не распространяться о состоянии Маши. Возможно, из-за недостатка информации общественность интересуется, что же происходит с дочкой знаменитостей. А каждая новость, в которой фигурирует имя наследницы именитого семейства, приковывает особое внимание.
Так, например, в Сети распространилась фотография, на которой запечатлена Юлия Высоцкая вместе с детьми: дочкой Машей и сыном Петей. Это архивный снимок. Его выложили фанаты другой популярной актрисы Татьяны Кравченко, звезды комедийного сериала "Сваты".
Интернет-пользователи бурно отреагировали на публикацию. В частности, они рассыпались в комплиментах Юлии Высоцкой, а также высказались в адрес Марии и Петра. Кстати, в этом году дочери актрисы и режиссера исполнится 21 год. Брат на четыре года младше ее.
В недавнем интервью, которое он давал Владимиру Познеру, Андрей Кончаловский признался, что целью его жизни и жизни Юлии Высоцкой является выздоровление Марии. "И эта вера неумолима", – заявил прославленный режиссер.
О том, что на самом деле происходит в Машей, остается только догадываться. Ни Андрей Кончаловский, ни Юлия Высоцкая принципиально не рассказывают об этом представителям прессы.
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