Обнародовано фото Юлии Высоцкой с дочкой и сыном

В Сети распространилось фото, на котором запечатлена актриса Юлия Высоцкая с дочкой Машей и сыном Петей. Отметим, что семья артистки попала в автомобильную аварию, в результате которой Мария серьезно пострадала.

В 2013 году Андрей Кончаловский попал в аварию во Франции. Особенно сильно пострадала его дочь Мария. Сообщалось даже, что она впала в кому.

В настоящее время родители, режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая, предпочитают не распространяться о состоянии Маши. Возможно, из-за недостатка информации общественность интересуется, что же происходит с дочкой знаменитостей. А каждая новость, в которой фигурирует имя наследницы именитого семейства, приковывает особое внимание.

Так, например, в Сети распространилась фотография, на которой запечатлена Юлия Высоцкая вместе с детьми: дочкой Машей и сыном Петей. Это архивный снимок. Его выложили фанаты другой популярной актрисы Татьяны Кравченко, звезды комедийного сериала "Сваты".

Интернет-пользователи бурно отреагировали на публикацию. В частности, они рассыпались в комплиментах Юлии Высоцкой, а также высказались в адрес Марии и Петра. Кстати, в этом году дочери актрисы и режиссера исполнится 21 год. Брат на четыре года младше ее.

В недавнем интервью, которое он давал Владимиру Познеру, Андрей Кончаловский признался, что целью его жизни и жизни Юлии Высоцкой является выздоровление Марии. "И эта вера неумолима", – заявил прославленный режиссер.

О том, что на самом деле происходит в Машей, остается только догадываться. Ни Андрей Кончаловский, ни Юлия Высоцкая принципиально не рассказывают об этом представителям прессы.