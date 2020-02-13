Высоцкая и Кончаловский показали повзрослевшего сына-красавца

Юлия Высоцкая в компании самых близких людей – супруга Андрея Кончаловского и сына Петра – представила собственную коллекцию обуви, которую создала с известным брендом. Поддержали популярную актрису и многие отечественные знаменитости. В частности, актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Сати Казанова, телеведущая Юлия Барановская, артистки Инна Маликова и Альбина Джанабаева и многие другие.
Сама актриса блистала перед камерами в светлом наряде, состоящей из модной нынче комбинации и удлиненном жакете. Завершали образ искусно убранные волосы и элегантные ювелирные украшения. "Вчера состоялась презентация весенне-летней коллекции, это было увлекательное путешествие по созданию красивых, удобных и "хитрых" вещей, не говоря о тех прекрасных днях съемки в Биарритц", – поделилась впечатлениями Юлия на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм", опубликовав фото с мероприятия.
Подписчики обратили внимание на сына Высоцкой. Юноша предстал перед камерами в весьма незамысловатом виде – свитере и джинсах. Поклонники сочли, что Петя просто еще не привык блистать перед камерами. Тем не менее, фанаты сочли 16-летнего подростка весьма привлекательным. А некоторые прямо назвали его красавцем.
Напомним, что у Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского есть дочь Мария. Она старше Петра на несколько лет. Однако после того, как Маша стала жертвой страшной автомобильной аварии, о ее состоянии почти ничего неизвестно. Родители предпочитают не распространяться об этом. По слухам, Мария в коме.
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