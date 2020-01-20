Андрей Кончаловский потерял 16-летнего сына

Андрей Кончаловский хватился юного наследника глубокой ночью, не обнаружив его дома. Встревоженный режиссер немедленно связался с правоохранителями.

У Андрея Кончаловского несколько детей от разных женщин. У него четыре дочери и двое сыновей. Старший из них, режиссер Егор Кончаловский, рожден от актрисы Натальи Аринбасаровой. Младшего, Петра Михалкова, ему родила нынешняя супруга, актриса Юлия Высоцкая. Пете 16 лет.

Прославленный режиссер хватился сына в четыре часа утра 19 января. Вечером Петр ушел гулять с друзьями. Когда время было 3.45 мск, Андрей Кончаловский не нашел наследника дома, стал ему звонить, но телефон оказался отключен.

Тогда Кончаловский немедленно позвонил в полицию. Его обращение передали в ОМВД Одинцовского района, компетентно сообщает телеграм-канал Baza. Можно не сомневаться, что пропажа юного Петра Михалкова стала главной полицейской сенсацией того дня.

Между тем младший сын Андрея Кончаловского нашелся также неожиданно, как и потерялся. Утром Петя Михалков вышел на улицу из гостевого домика, который располагался на том же участке, что и главный дом, и попался на глаза отцу.

Оказалось, Петя так хорошо погулял с приятелями, что вернулся домой поздно и якобы навеселе. Чтобы не попадаться на глаза отцу, отправился спать в гостевой домик. Чем закончилась история, неизвестно.

Однако очевиден страх Андрея Кончаловского за наследника. Дело в том, что несколько лет назад семья попала в страшную аварию во Франции. Сильнее всех пострадала старшая сестра Пети Мария. Дочь режиссера и актрисы Юлии Высоцкой получила серьезную травму головы, в результате чего впала в кому. Как сейчас себя чувствует Маша, точно не известно, потому что родители предпочитают не обсуждать свою частную жизнь с репортерами.