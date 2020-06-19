"Из апартаментов идет неприятный запах": дочь Ефремова спасает родительницу-алкоголичку

Дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной приняла решение стать опекуном неблагополучной родительницы. Анна Мария собирает документы.

До недавнего времени Анна Мария жила вместе с матерью, некогда популярной актрисой Ксенией Качалиной. Ту называли открытием отечественного кинематографа, прочили чуть ли не мировую славу. Однако после расставания с Михаилом Ефремовым жизнь артистки покатилась под откос.

Ксения давно ведет закрытый образ жизни. Она потеряла прежнюю красоту, с ней перестали общаться друзья, а журналисты вспоминают лишь для того, чтобы показать жуткие условия ее жизни. Не секрет, что у Качалиной серьезные проблемы с алкоголем.

Пристрастие к спиртному разрушило ее отношения с дочерью. "Моя биологическая родительница регулярно подвергала меня физическому насилию в возрасте 8-12 лет. Не думаю, что хочу называть ее таким важным словом, как "мать". Совсем не испытываю к ней любви", – признавалась в откровенном интервью Анна Мария.

Как только появилась возможность, дочь съехала от Качалиной. Сейчас 19-летняя девушка живет в квартире своей покойной бабушки Аллы Покровской.

Несмотря на развод, Ксению до последнего времени практически полностью содержал Михаил. Однако после аварии со смертельным исходом Ефремов оказался под домашним арестом. Теперь артист вряд ли сможет обеспечивать бывшую супругу.

Анна Мария решила взять на себя заботу о матери. Об этом объявил ее адвокат. "Очевидно, что у Ксении Качалиной проблемы со здоровьем, необходимо лечение. Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается, поэтому всю заботу об актрисе хочет взять на себя ее дочь – только официально", – сообщил представитель девушки.

Опекунство назначается судом, и Анна Мария занялась сбором документов. Вопреки всему она беспокоится за мать.

"Во-первых, в квартире, где проживает Качалина, установлены новые замки. Попасть туда не может даже Анна-Мария, которая там прописана. Во-вторых, из апартаментов идет неприятный запах, актрису несколько раз не заставали дома... Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?" – задался риторическим вопросом помощник Анны Марии Ефремовой.