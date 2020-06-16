Закопала и забыла: Божена Рынска плюнула на могилу мужа-самоубийцы

Sic transit gloria mundi ("так проходит мирская слава")... Эти слова из трактата XV философа-мистика Фомы Кемпийского "О подражании Христу" вспоминаются при виде могилы Игоря Малашенко. Он был очень известным и влиятельным, а после смерти о нем забыли и коллеги, и многочисленные жены, и дети.



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