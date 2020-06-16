Закопала и забыла: Божена Рынска плюнула на могилу мужа-самоубийцы

Игорь Малашенко – один из создателей телекомпании НТВ. В разные годы был генеральным директором и там, и в РГТРК "Останкино". Топ-менеджер, член совета директоров, он имел благодарность от Бориса Ельцина за активное участие в организации и проведении выборной кампании президента Российской Федерации в 1996 году, владел роскошной недвижимостью в разных странах. А теперь оказалось, что даже на приличный памятник себе не заработал.
В начале 2019 года Малашенко был госпитализирован с неврологическими проблемами, возникшими на фоне клинической депрессии. Говорят, глубоко переживал профессиональную невостребованность. А 25 февраля в Испании на 65-м году жизни, по данным Верховного суда Андалусии, Игорь покончил с собой. Он был обнаружен мертвым в саду собственного дома в Сотогранде, в 45 километрах к югу от курортной Марбельи.
Официальной его женой на тот момент была известная журналистка Божена Рынска. В отношениях они состояли с 2012 года, а в сентябре 2018-го зарегистрировали брак, и Рынска взяла фамилию Малашенко.
18 марта 2019 года на 17-м участке Троекуровского кладбища в Москве состоялись похороны Игоря Малашенко. Через три дня по соседству упокоилась певица Юлия Началова. На ее могиле скромно живущие родители-пенсионеры без чьей-либо помощи поставили очень достойный памятник из гранита и мрамора. Здесь – идеальный порядок и всегда живые цветы.
А на памятник миллионеру Малашенко у его богатых жен, детей и коллег денег, видимо, не нашлось. На могиле самоубийцы стоит уже покосившийся деревянный крест. Сломанная ограда, бурьян, просевшая земля, выгоревшая и треснувшая фотография, сгнивший венок. Судя по всему, за последние полтора года покойного никто не проведывал. Все это оставляет тягостное впечатление...
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