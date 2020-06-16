Миллионов 10 минимум: могила Веры Глаголевой поразила народ богатством

Троекуровское кладбище – своего рода музей под открытым небом. Многие надгробия здесь были выполнены известными скульпторами.
Например, монумент на могиле председателя Госдумы Геннадия Селезнева сделан по проекту Салавата Щербакова (его самая известная работа – изваяние князю Владимиру на Боровицком холме). Памятник политику Борису Немцову создал известный петербуржец Вячеслав Бухаев. А скульптуру актера Владислава Галкина придумал художник Владимир Усов, известный как создатель памятника Юрию Гагарину на греческом острове Никосия.
Родственники скончавшейся в августе 2017 года Глаголевой решили обойтись своими силами. Никто, лучше них не понимал Веру Витальевну, ее характер и сущность. За работу взялась средняя дочь актрисы Мария Нахапетова.
Она училась в американской школе по специальности "компьютерная графика", обладает безупречным вкусом и художественным чутьем. Мария придумала установить на месте захоронения матери белоснежную тургеневскую беседку со стеклянной крышей. А внутри – кресло, плед и книга. Все как было на даче у мамы, все как она любила...
В раскрытой книге – строки из произведения Виталия Павловича, отца актрисы. В 2005 году Вера помогла ему издать сборник стихов "О местах и мечтах". Тогда никто и подумать не мог, как пронзительно это будет звучать: "Счет прожитых лет продолжается в детях,/ А дальше во внуках... По воле Творца/ Нить жизни не рвется, вы просто поверьте:/ Счет нашим годам не имеет конца".
Памятник на могиле Глаголевой оказался сложным и недешевым, несмотря на кажущуюся лаконичность. Место на центральной аллее Троекуровского кладбища, говорят, стоит около двух миллионов рублей. На участке актрисы места хватит на четыре захоронения. Еще около двух миллионов ушло на создание беседки и литье кресла. Согласно оценкам специалистов по похоронному делу, подобная красота обошлась семье минимум в десять миллионов рублей.
Вера Глаголева, конечно, достойна. Ее ценили, любили, уважали. Именно поэтому на ее могиле всегда охапки свежих цветов.
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