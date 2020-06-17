"Постоянно плачет": Борисов тяжело переживает потерю близкого друга

Жизнь часто обрывается в момент, когда ты достиг карьерных вершин, известности, материального благополучия. Когда, казалось бы, впереди столько всего! А впереди оказывается только могила и постоянный крик ворон....

Журналисту Первого канала Илье Костину было всего 39 лет, но его знала вся страна. Еще бы, ведь он работал корреспондентом в главной информационной программе "Время", его репортажи всегда были украшением выпуска новостей. Политика, спорт, культура – Илью интересовало все. За это его и полюбили зрители. Костин побывал в Чечне, Ираке, освещая военные конфликты, работал в президентском пуле, в дни теракта на Дубровке вел репортажи с мест событий...

Но в сентябре 2018 года он появился на экране в последний раз. В ту пору он уже знал о своем неизлечимом онкологическом заболевании. А 17 апреля 2019-го Ильи не стало. Похоронили его на 17-м участке Троекуровского кладбища, которое считается филиалом престижного Новодевичьего. Рядом – могила певицы Юлии Началовой, которой не стало месяцем ранее. Тут же покоятся покончивший с собой муж Божены Рынски Игорь Малашенко и застреленный в Лос-Анджелесе знаменитый российский серфер и сноубордист Дмитрий Кольцов, известный под ником "Копчик".

Тяжелее всего уход Ильи переживал его близкий друг Дмитрий Борисов, который на 5 лет младше покойного. С 2011 по 2017 год Борисов вел информационную программу "Время", в которой, как раз, и выходили репортажи Ильи Костина.

На Троекуровском кладбище рассказали, что Борисова тут видят очень часто. "Всегда приходит с цветами, подолгу стоит у могилы и плачет", – говорят очевидцы. И хотя памятника на могиле Ильи пока нет, но она всегда ухожена, прибрана, видно, что родным и друзьям не плевать на память...