Слезы и боль: что случилось с могилой сына Светланы Моргуновой

Единственный сын легендарного диктора Центрального телевидения Светланы Моргуновой скончался 19 мая от коронавирусной инфекции. Похороны из-за ограничительных мер смогли посетить лишь самые близкие. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле Максима Моргунова спустя почти месяц.

Максим Моргунов упокоился на новом, 27-м участке, престижного Троекуровского кладбища на аллее, где в основном могилы военных. Это неслучайно: в начале 2000-х он был военкором, вел авторскую программу "Военное дело" на телеканале НТВ. Некоторые из его сегодняшних "соседей" по погосту были героями этой передачи.

Моргунова провожали в последний путь, когда почва еще как следует не оттаяла: на могиле лежат огромные глыбы земли. Судя по букету свежих гвоздик, захоронение кто-то навещал. Целы и три венка – от родных, однокурсников и семьи Ашрафян.





Для 80-летней Светланы Моргуновой случившееся стало чудовищной трагедией. Шалит сердце, слезы душат без конца. Ее любимый и единственный сын всего две недели не дожил до 52-го дня рождения. А сколько было планов на этот день! В частности, Максим хотел встретиться с матерью, которую не видел из-за коронавируса несколько месяцев.

Навещать могилу сына Светлане Михайловне трудно. Она живет в центре Москвы, возле "Ленкома", а Троекуровское кладбище находится в другом конце столицы, куда своим ходом добираться проблематично.

Как говорят знакомые диктора, Моргунова вместе с невесткой думает о достойном памятнике. Монумент должен появиться в мае 2021 года, в первую годовщину смерти Максима.