"Выдержит ли он?": психическое состояние Ефремова вызвало беспокойство

Основатель фестиваля "Кинотавр" уверен, что за Михаилом Ефремовым нужно внимательно следить. Он призвал правоохранителей вести за ним круглосуточное видеонаблюдение.
Рудинштейн боится, что психика актера может не выдержать прессинга и шквала негатива. "Выдержит ли он?" – задался вопросом продюсер. Кинодеятель подчеркнул, что для него главное, чтобы его товарищ справился с выпавшим на его долю испытанием.
Отметим, сам Михаил Ефремов ранее обратился к семье погибшего по его вине в ДТП рязанца Сергея Захарова. Он попросил прощения, а также пообещал не пытаться "откосить" от срока. Артист признался, что предал всех тех, кто ему верил.
Напомним, что смертельная авария с участием Михаила Ефремова случилась вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, которым управлял артист, вылетел на встречную полосу и на полной скорости врезался в фургон. Водитель машины погиб.
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