"Лучшее впереди": жена Николаева сделала заявление о разводе

Юлия Проскурякова поддержала Агату Муцениеце, расставшуюся с Павлом Прилучным. Она понимает ее и полагает, что актрисе нужно прожить всю боль от разрыва с мужем, а не прятать чувства из-за давления общества.



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