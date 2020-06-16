"Лучшее впереди": жена Николаева сделала заявление о разводе

Супруга композитора и певца Игоря Николаева считает правильным то, как ведет себя Агата Муцениеце, публично выражая свои эмоции. Она отметила, что артистка перелистнет эту страницу своей жизни окончательно тогда, когда сама будет к этому готова. Торопить же ее не стоит.
Юлия Проскурякова добавила, что все люди – не без греха еще с библейских времен. Она заявила, что Агата Муцениеце является примером настоящей женщины.
Более того, звезда извинилась перед экс-супругой Прилучного. "Простите нас всех, что мы подглядываем за вашей жизнью, простите тех, кто вас критикует и обижает... Это все уйдет, вы Игоря Николаева.
Напомним, 15 июня Головинский суд Москвы официально развел Агату Муцениеце и Павла Прилучного. У супругов не было друг к другу никаких претензий, поэтому развод пришел мирно, без скандалов.
Как писали "Дни.ру", ранее Юлия Проскурякова сорвалась на пользователей Сети, которые постоянно упрекают певицу в том, что она в несколько раз хуже бывшей пассии ее мужа – Наташи Королевой. Артистка призвала россиян прекратить травлю и заняться своей жизнью
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